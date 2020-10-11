На заході України 12 жовтня дощитиме, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n144996-doschi-na-zahodi-ta-pojejna-nebezpeka-na-shodi-pogoda-v-ukrayini-na-12-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 12 жовтня очікується з дощами в низці західних областей. На решті території — мінлива хмарність.

У східних областях, а також більшості районів Сумської та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр. Температура повітря вночі становитиме 10−16°, вдень — 15−22° (на півдні — до 24°).

Погода в Києві 12 жовтня буде без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13°, вдень — 19−21°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові протягом наступної доби, 12 жовтня, буде дощовою. Вночі температура опуститься до 10−12°, вдень — підніметься до 15−17°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі очікується без опадів. Вночі температура повітря становитиме 14−16°, вдень — 20−22°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі також буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря 10−12° вночі та 20−22° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові 12 жовтня буде без опадів. Вночі температура опуститься до 12−14°, вдень повітря прогріється до 20−22°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде з дощами вдень та вночі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 10−12°, вдень — піднімуться до 17−19°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 12 жовтня буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, нещодавно в Києві двічі за два дні оновився температурний рекорд.