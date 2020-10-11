На западе Украины 12 октября пройдут дожди, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 12 октября ожидается с дождями в ряде западных областей. На остальной территории — переменная облачность.

В восточных областях, а также большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр. Температура воздуха ночью составит 10−16°, днем — 15−22° (на юге — до 24°).

Погода в Киеве 12 октября будет без осадков. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, днем — 19−21°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове в течение следующих суток, 12 октября, будет дождливой. Ночью температура опустится до 10−12°, днем — поднимется до 15−17°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью температура воздуха составит 14−16°, днем — 20−22°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 10−12° ночью и 20−22° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 12 октября будет без осадков. Ночью температура опустится до 12−14°, днем ​​воздух прогреется до 20−22°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет с дождями днем ​​и ночью. Столбики термометров ночью опустятся до 10−12°, днем — поднимутся до 17−19°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 12 октября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, недавно в Киеве дважды за два дня обновился температурный рекорд.