В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n144997-tyajeloe-techenie-covid-19-napominaet-drugoe-rasprostranennoe-zabolevanie-uchenye.html

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Эпидемия коронавируса, которая продолжается в мире, унесла жизни уже более 1 млн человек.

В тяжелых случаях COVID-19 поведение иммунных клеток человека напоминает сложные случаи известного аутоиммунного заболевания — системной красной волчанки (СКВ), при которой в результате нарушения иммунологических процессов антитела, вырабатываемые организмом, повреждают ДНК здоровых клеток. К такому выводу пришли ученые из Университета Эмори (США), сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что до начала эпидемии коронавируса эти ученые исследовали СКВ, в частности то, как болезнь нарушает развитие иммунных В-клеток.

Мы начали достаточно беспристрастно, — отмечают исследователи. — Только к третьему или четвертому пациенту реанимации, клетки которого мы проанализировали, мы поняли, что видим закономерности, сильно напоминающие острые вспышки СКВ.

В частности, оказалось, что тяжелое течение COVID-19 наблюдается преимущественно у тех же групп пациентов, которые уязвимы и для СКВ.

Это открытие может означать, что некоторых пациентов с COVID-19, которые нуждаются «успокаивающей» иммунитет терапии, возможно, удастся с помощью тестов отделить от других, которым такая терапия не нужна.

Также это открытие, возможно, объясняет, почему в организмах некоторых инфицированных коронавирусом людей в большом количестве образуются антитела против вируса, которые, однако, имеют плохие результаты в борьбе с болезнью.

У людей с СКВ В-лимфоциты, которые синтезируют антитела, аномально активируются и избегают сдержек и противовесов, которые обычно их ограничивают. Это часто приводит к выработке «аутоантител», которые реагируют на клетки в организме, вызывая такие симптомы, как усталость, боль в суставах, кожные высыпания и проблемы с почками.

Ученые обнаружили, что активация B-лимфоцитов при тяжелом течении COVID-19 происходит схожим с СКВ способом.

В настоящее время ученые продолжают изучать этот вопрос.

Важно понять, как основные состояния и диспропорции, связанные со здоровьем, обусловливают интенсивность и качество реакций В-лимфоцитов как при аутоиммунных заболеваниях, так и при COVID-19, — подчеркивают исследователи.

Напомним, ученые установили, что коронавирус может проникать в человеческий мозг.