Выселение студентов из общежитий — в Минобразования объяснили детали

https://racurs.ua/n145011-vyselenie-studentov-iz-obschejitiy-v-minobrazovaniya-obyasnili-detali.html

Ракурс

Карантин в Украине снова усиливается, но студентов из общежитий принудительно выселять не будут. Такую позицию защищает и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Хотя именно общежития сегодня являются местами потенциальной опасности распространения коронавируса, в Минобразования предлагают только рекомендовать студентам и их родителям поехать домой.

Понимаю, что многие из вас уже работают и вам важно сохранить свое место работы. Есть среди вас и те, кто живет пока на «красной» карантинной территории, а также социально незащищенные категории студентов, — написал министр в телеграм-канале 12 октября.

Шкарлет сообщил, что в официальном документе МОН отметят только о «рекомендации отъезда из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, «красных"карантинных зон и других)».

Места таких студентов администрации общежитий обязаны сохранить. Шкарлет попросил отнестись к этим рекомендациях не эмоционально, а с учетом реалий распространения пандемии.

«Ракурс» сообщал, что в разных городах Украины начинают подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей, а 12 октября Кабмин будет решать судьбу учеников и студентов. Министерство образования просит со среды до конца октября отправить школьников на каникулы, высшие учебные заведения на месяц перевести на дистанционное обучение. При этом глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий заявлял, что студентов должны принудительно выселить из общежитий.

В Украине 12 октября начало действовать новое карантинное зонирование. Самые строгие ограничения будут в так называемой «красной» зоне. Сейчас в ней находятся Канев Черкасской области и Сумы. Киев оказался в «оранжевой» зоне.