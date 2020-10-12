Новое карантинное зонирование вступило в силу — в какую зону попал Киев

Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145008-novoe-karantinnoe-zonirovanie-vstupilo-v-silu-v-kakuu-zonu-popal-kiev.html

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Новое карантинное зонирование вступило в силу сегодня, 12 октября. Отныне в населенных пунктах «красной» зоны появятся дополнительные карантинные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 9 октября.

Согласно новому карантинному распределению, в «красную» зону попали:

город Канев Черкасской области;

город Сумы.

Сейчас в этих городах запрещена работа общественного транспорта, а также работа кафе, ресторанов и торговых центров.

В «оранжевую» зону отнесли следующие города:

Киев;

Винница;

Луцк

Днепр;

Житомир;

Ужгород;

Ивано-Франковск;

Львов;

Николаев

Одесса;

Полтава;

Ровно;

Тернополь;

Харьков;

Хмельницкий;

Черкассы

Черновцы

Чернигов.

В «оранжевой» зоне вступают в силу запреты на работу хостелов, турбаз, развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, отменяются плановые госпитализации в больнице. Спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры закрываются. Согласно новым правилам зонирования, отменяется норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполнении 50% сидячих мест.

В «желтую» зону отнесли Запорожье. В этой карантинной зоне запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В «зеленую» зону попали все остальные области и города. Обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении, соблюдение дистанции во время проведения массовых мероприятий, перевозка людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.



Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает распространяться, в связи с чем Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций периодически обновляет список городов и районов, попавших в одну из четырех карантинных зон по уровню эпидемиологической ситуации в них.

9 октября состоялось внеочередное заседание комиссии, на котором был утвержден новый раздел карантинных зон. Новое карантинное зонирование будет действовать в течение 14 дней.