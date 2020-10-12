Новое карантинное зонирование вступило в силу — в какую зону попал Киев

Новое карантинное зонирование вступило в силу — в какую зону попал Киевhttps://racurs.ua/n145008-novoe-karantinnoe-zonirovanie-vstupilo-v-silu-v-kakuu-zonu-popal-kiev.htmlРакурс
Новое карантинное зонирование вступило в силу сегодня, 12 октября. Отныне в населенных пунктах «красной» зоны появятся дополнительные карантинные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 9 октября.
Согласно новому карантинному распределению, в «красную» зону попали:
- город Канев Черкасской области;
- город Сумы.
Сейчас в этих городах запрещена работа общественного транспорта, а также работа кафе, ресторанов и торговых центров.
В «оранжевую» зону отнесли следующие города:
- Киев;
- Винница;
- Луцк
- Днепр;
- Житомир;
- Ужгород;
- Ивано-Франковск;
- Львов;
- Николаев
- Одесса;
- Полтава;
- Ровно;
- Тернополь;
- Харьков;
- Хмельницкий;
- Черкассы
- Черновцы
- Чернигов.
В «оранжевой» зоне вступают в силу запреты на работу хостелов, турбаз, развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, отменяются плановые госпитализации в больнице. Спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры закрываются. Согласно новым правилам зонирования, отменяется норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполнении 50% сидячих мест.
В «желтую» зону отнесли Запорожье. В этой карантинной зоне запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
В «зеленую» зону попали все остальные области и города. Обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении, соблюдение дистанции во время
проведения массовых мероприятий, перевозка людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает распространяться, в связи с чем Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций периодически обновляет список городов и районов, попавших в одну из четырех карантинных зон по уровню эпидемиологической ситуации в них.
9 октября состоялось внеочередное заседание комиссии, на котором был утвержден новый раздел карантинных зон. Новое карантинное зонирование будет действовать в течение 14 дней.