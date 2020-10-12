Нове карантинне зонування набуло чинності — у яку зону потрапив Київ

Нове карантинне зонування набуло чинності — у яку зону потрапив Київhttps://racurs.ua/ua/n145008-nove-karantynne-zonuvannya-nabulo-chynnosti-u-yaku-zonu-potrapyv-kyyiv.htmlРакурс
Нове карантинне зонування набуло чинності сьогодні, 12 жовтня. Відтепер у населених пунктах «червоної» зони з’являться додаткові карантинні обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусної інфекції.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п’ятницю, 9 жовтня.
Згідно з новим карантинним розподілом, до «червоної «зони потрапили:
- місто Канів Черкаської області;
- місто Суми.
Наразі у цих містах заборонена робота громадського транспорту, а також робота кафе, ресторанів та торгових центрів.
До «помаранчевої» зони віднесли такі міста:
- Київ;
- Вінниця;
- Луцьк;
- Дніпро;
- Житомир;
- Ужгород;
- Івано-Франківськ;
- Львів;
- Миколаїв;
- Одеса;
- Полтава;
- Рівне;
- Тернопіль;
- Харків;
- Хмельницький;
- Черкаси;
- Чернівці;
- Чернігів.
У «помаранчевій» зоні набирають чинності заборони на роботу хостелів, турбаз, розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації у лікарні, спортзали, фітнес-центри та заклади культури. Згідно з новими правилами зонування, скасовується норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненні 50% сидячих місць.
До «жовтої» зони віднесли Запоріжжя. У цій карантинній зоні забороняється відвідування закладів соціального захисту, у яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають «кризові» послуги.
До «зеленої» зони потрапили всі інші області і міста. Обов’язковим залишається наявність маски або респіратора під час перебування у приміщенні, дотримання дистанції під час проведення
масових заходів, перевезення людей у громадському транспорті у межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує поширюватися, у зв’язку з чим Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій періодично оновлює перелік міст та районів, котрі потрапили до однієї з чотирьох карантинних зон за рівнем епідеміологічної ситуації в них.
9 жовтня відбулося позачергове засідання комісії, на якому був затверджений новий розподіл карантинних зон. Нове карантинне зонування діятиме впродовж 14 днів.