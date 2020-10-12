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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

Нове карантинне зонування набуло чинності — у яку зону потрапив Київ

12 жов 2020, 08:22
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Нове карантинне зонування набуло чинності сьогодні, 12 жовтня. Відтепер у населених пунктах «червоної» зони з’являться додаткові карантинні обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусної інфекції.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п’ятницю, 9 жовтня.

Згідно з новим карантинним розподілом, до «червоної «зони потрапили:

  • місто Канів Черкаської області;
  • місто Суми.

Наразі у цих містах заборонена робота громадського транспорту, а також робота кафе, ресторанів та торгових центрів.

До «помаранчевої» зони віднесли такі міста:

  • Київ;
  • Вінниця;
  • Луцьк;
  • Дніпро;
  • Житомир;
  • Ужгород;
  • Івано-Франківськ;
  • Львів;
  • Миколаїв;
  • Одеса;
  • Полтава;
  • Рівне;
  • Тернопіль;
  • Харків;
  • Хмельницький;
  • Черкаси;
  • Чернівці;
  • Чернігів.

У «помаранчевій» зоні набирають чинності заборони на роботу хостелів, турбаз, розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації у лікарні, спортзали, фітнес-центри та заклади культури. Згідно з новими правилами зонування, скасовується норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненні 50% сидячих місць.

До «жовтої» зони віднесли Запоріжжя. У цій карантинній зоні забороняється відвідування закладів соціального захисту, у яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають «кризові» послуги.

До «зеленої» зони потрапили всі інші області і міста. Обов’язковим залишається наявність маски або респіратора під час перебування у приміщенні, дотримання дистанції під час проведення масових заходів, перевезення людей у громадському транспорті у межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.

Карантинне зонування. Карта: МОЗ


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує поширюватися, у зв’язку з чим Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій періодично оновлює перелік міст та районів, котрі потрапили до однієї з чотирьох карантинних зон за рівнем епідеміологічної ситуації в них.

9 жовтня відбулося позачергове засідання комісії, на якому був затверджений новий розподіл карантинних зон. Нове карантинне зонування діятиме впродовж 14 днів.

Джерело: Ракурс


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