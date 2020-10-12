Нове карантинне зонування набуло чинності — у яку зону потрапив Київ

Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145008-nove-karantynne-zonuvannya-nabulo-chynnosti-u-yaku-zonu-potrapyv-kyyiv.html

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Нове карантинне зонування набуло чинності сьогодні, 12 жовтня. Відтепер у населених пунктах «червоної» зони з’являться додаткові карантинні обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусної інфекції.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п’ятницю, 9 жовтня.

Згідно з новим карантинним розподілом, до «червоної «зони потрапили:

місто Канів Черкаської області;

місто Суми.

Наразі у цих містах заборонена робота громадського транспорту, а також робота кафе, ресторанів та торгових центрів.

До «помаранчевої» зони віднесли такі міста:

Київ;

Вінниця;

Луцьк;

Дніпро;

Житомир;

Ужгород;

Івано-Франківськ;

Львів;

Миколаїв;

Одеса;

Полтава;

Рівне;

Тернопіль;

Харків;

Хмельницький;

Черкаси;

Чернівці;

Чернігів.

У «помаранчевій» зоні набирають чинності заборони на роботу хостелів, турбаз, розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації у лікарні, спортзали, фітнес-центри та заклади культури. Згідно з новими правилами зонування, скасовується норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненні 50% сидячих місць.

До «жовтої» зони віднесли Запоріжжя. У цій карантинній зоні забороняється відвідування закладів соціального захисту, у яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають «кризові» послуги.

До «зеленої» зони потрапили всі інші області і міста. Обов’язковим залишається наявність маски або респіратора під час перебування у приміщенні, дотримання дистанції під час проведення масових заходів, перевезення людей у громадському транспорті у межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує поширюватися, у зв’язку з чим Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій періодично оновлює перелік міст та районів, котрі потрапили до однієї з чотирьох карантинних зон за рівнем епідеміологічної ситуації в них.

9 жовтня відбулося позачергове засідання комісії, на якому був затверджений новий розподіл карантинних зон. Нове карантинне зонування діятиме впродовж 14 днів.