Під час масових протестів у Білорусі, фото: «Наша ніва»

https://racurs.ua/ua/n145007-protesty-v-bilorusi-skilkoh-mitynguvalnykiv-oshtrafuvaly-za-dva-misyaci-rozpovily-v-prokuraturi.html

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами, тривають вже два місяці.

За цей час 3 тис. мітингувальників у столиці Білорусі Мінську, де відбуваються найактивніші протестні акції, оштрафували або застосували до них адмінарешт. Прокурор Мінська Олег Лаврухін розповів про це в ефірі білоруського телеканалу СТВ.

Лаврухін зазначив, що понад тисячу осіб оштрафували, а ще до близько двох тисяч застосували адміністративний арешт. Штрафи накладалися за «незаконну участь і організацію несанкціонованих масових заходів».

Також щодо мітингувальників органами попереднього слідства Мінська відкриті близько 250 кримінальних справ (за участь у заворушення, опір правоохоронцям тощо). Наразі білоруські слідчі вважають пов’язаними з цими справами 275 осіб.

За словами Лаврухіна, під адмінарешт, штраф чи кримінальні справи потрапляли найбільш активні із затриманих протестувальників. Решта, а в пікові моменти протестів це могли бути тисячі людей, фіксувалися як затримані.

Якщо там кілька тисяч затримувалися, ці кілька тисяч і фіксувалися, що затримані, — запевнив він.

Сьогодні, 11 жовтня, у Мінську відбувався протестний «Марш гордості». Також протестні акції відбувалися в низці інших регіонів країни. За інформацією білоруського правозахисного центру «Вясна», сьогодні силовики під час цих акцій затримали понад 400 людей.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську силовики застосували до мітингувальників світлошумові гранати та водомети з фарбованою водою.