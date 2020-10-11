У Києві під час руху автоколони з іноземною символікою пролунали постріли, фото: «Київ Оперативний»

https://racurs.ua/ua/n145006-avtoprobig-zi-strilyanynou-vlashtuvaly-inozemci-v-kyievi-video.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 11 жовтня, під час руху центром міста колони автомобілів з іноземною символікою пролунали постріли.

Повідомлення про цей інцидент надійшло до правоохоронців приблизно о 17.00, повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією, невідомі особи здійснили кілька пострілів, рухаючись вулицею Грушевського. В результаті цього інциденту постраждалих немає.

Зазначається, що поліцейські зупинили цю колону з шести автомобілів вже в сусідньому районі столиці. В автівках перебували 14 осіб — громадяни іншої держави.

На місці інциденту знайдені чотири стріляні гільзи.

Обставини події встановлюються. Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

На відеозаписах цього інциденту, які з’явилися у соцмережах, можна побачити, що на автівках, котрі рухалися в цій колоні, були вивішені прапори України та Азербайджану.

Нагадаємо, в липні в Печерському районі Києва сталася стрілянина, в результаті котрої постраждали двоє іноземних студентів.