В Киеве во время движения автоколонны с иностранной символикой раздались выстрелы, фото: «Киев Оперативный»

https://racurs.ua/n145006-avtoprobeg-so-strelboy-ustroili-inostrancy-v-kieve-video.html

Ракурс

В Киеве сегодня, 11 октября, во время движения в центре города колонны автомобилей с иностранной символикой раздались выстрелы.

Сообщение об этом инциденте поступило к правоохранителям примерно в 17.00, сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, неизвестные лица совершили несколько выстрелов, двигаясь по улице Грушевского. В результате этого инцидента пострадавших нет.

Отмечается, что полицейские остановили эту колонну из шести автомобилей уже в соседнем районе столицы. В автомобилях находились 14 человек — граждане другого государства.

На месте инцидента найдены четыре стреляные гильзы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

На видеозаписях этого инцидента, которые появились в соцсетях, можно увидеть, что на двигавшихся в этой колонне автомобилях были вывешены флаги Украины и Азербайджана.

Напомним, в июле в Печерском районе Киева произошла стрельба, в результате которой пострадали двое иностранных студентов.