«Высадка Колумба в Америке», фрагмент картины художника Диоскоро Пуэбла

https://racurs.ua/n145005-12-oktyabrya-otmechaut-den-feofana-milostivogo-i-den-kolumba.html

Ракурс

12 октября в странах Америки, а также в Испании отмечают День Колумба. Этот праздник посвящен открытию Америки испанской экспедицией во главе с Христофором Колумбом. 12 октября 1492 года по юлианскому календарю экспедиция Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге.

Православная церковь в этот день чтит память святого Феофана Милостивого, известного своей добротой и милосердием. Считается, что он помогал бедным и больным, а все свое имущество потратил на помощь ближним, оставшись в бедности.

Также в этот день церковь почитает преподобного Кириака Отшельника (Пустынника), который в 18 лет стал монахом, а в 70 — отправился в пустыню, где, как считается, прожил до 109 лет. Поэтому Кириака в народе считают покровителем путешественников и отшельников.

Народные приметы: