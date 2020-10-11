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Ракурс
«Высадка Колумба в Америке», фрагмент картины художника Диоскоро Пуэбла

12 октября отмечают день Феофана Милостивого и День Колумба

11 окт 2020, 20:57
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12 октября в странах Америки, а также в Испании отмечают День Колумба. Этот праздник посвящен открытию Америки испанской экспедицией во главе с Христофором Колумбом. 12 октября 1492 года по юлианскому календарю экспедиция Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге.

Православная церковь в этот день чтит память святого Феофана Милостивого, известного своей добротой и милосердием. Считается, что он помогал бедным и больным, а все свое имущество потратил на помощь ближним, оставшись в бедности.


Также в этот день церковь почитает преподобного Кириака Отшельника (Пустынника), который в 18 лет стал монахом, а в 70 — отправился в пустыню, где, как считается, прожил до 109 лет. Поэтому Кириака в народе считают покровителем путешественников и отшельников.

Народные приметы:

  • если звезд на небе много — осень будет сухой, а урожай в следующем году — богатым;
  • если в этот день слышен гром — зима будет бесснежной;
  • если вечером или поздно ночью появляется туман — заморозков в ближайшее время не будет;
  • если в лесу появились поздние грибы — снег выпадет поздно,
  • если свежий утренний ветер усиливается в дневное время, а к вечеру ослабевает — погода будет ясной.

Источник: Ракурс


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