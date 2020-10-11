12 жовтня відзначають день Феофана Милостивого та День Колумбаhttps://racurs.ua/ua/n145005-12-jovtnya-vidznachaut-den-feofana-mylostyvogo-ta-den-kolumba.htmlРакурс
12 жовтня в країнах Америки, а також в Іспанії відзначають День Колумба. Це свято присвячене відкриттю Америки іспанською експедицією на чолі з Христофором Колумбом. 12 жовтня 1492 року за юліанським календарем експедиція Колумба досягла острова Сан-Сальвадор у Багамському архіпелазі.
Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого Феофана Милостивого, відомого своєю добротою та милосердям. Вважається, що він допомагав бідним та хворим, а все своє майно витратив на допомогу ближнім, залишившись у злиднях.
Також цього дня церква вшановувала преподобного Киріака Відлюдника (Пустельника), який у 18 років став ченцем, а у 70 — відправився до пустелі, де, як вважається, прожив до 109 років. Тому Киріака в народі вважають покровителем мандрівників та відлюдників.
Народні прикмети:
- якщо зірок на небі багато — осінь буде сухою, а врожай наступного року — багатим;
- якщо цього дня чути грім — зима буде безсніжною;
- якщо ввечері або пізно вночі з’являється туман — заморозків найближчим часом не буде;
- якщо в лісі з’явилися пізні гриби — сніг випаде пізно;
- якщо свіжий ранковий вітер посилюється в денний час, а до вечора слабшає - погода буде ясною.