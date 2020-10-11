«Висадка Колумба в Америці», фрагмент картини художника Діоскоро Пуебла

https://racurs.ua/ua/n145005-12-jovtnya-vidznachaut-den-feofana-mylostyvogo-ta-den-kolumba.html

Ракурс

12 жовтня в країнах Америки, а також в Іспанії відзначають День Колумба. Це свято присвячене відкриттю Америки іспанською експедицією на чолі з Христофором Колумбом. 12 жовтня 1492 року за юліанським календарем експедиція Колумба досягла острова Сан-Сальвадор у Багамському архіпелазі.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого Феофана Милостивого, відомого своєю добротою та милосердям. Вважається, що він допомагав бідним та хворим, а все своє майно витратив на допомогу ближнім, залишившись у злиднях.

Також цього дня церква вшановувала преподобного Киріака Відлюдника (Пустельника), який у 18 років став ченцем, а у 70 — відправився до пустелі, де, як вважається, прожив до 109 років. Тому Киріака в народі вважають покровителем мандрівників та відлюдників.

Народні прикмети: