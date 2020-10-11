Нові штрафи за маски анонсували у «Слузі народу»

В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n145004-novi-shtrafy-za-masky-anonsuvaly-u-sluzi-narodu.html

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Коронавірус в Україні останні часом все активніше поширюється. Одним зі способів боротьби з цією негативною тенденцією є обов’язкове носіння масок у приміщенні.

Верховній Раді пропонується внести зміни до законодавства щодо запровадження відповідальності власників приміщень за недотримання маскового режиму. Очільник медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький повідомив у своєму Фейсбуці з посиланням на рішення, ухвалені на нараді в президента Володимира Зеленського.

Зміни передбачають штраф 3400−5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок, — зазначив Радуцький.

Також на нараді у Зеленського сьогодні, 11 жовтня, вирішили запровадити у «червоних» та «помаранчевих» карантинних зонах обмеження щодо роботи ресторанів та клубів. Згідно з ними, ці заклади з 22.00 мають зачинятися.

Масові «гулянки» у клубах завершились. Це стосується і всіх масових заходів, — наголосив Радуцький.

Нагадаємо, на нараді у Зеленського також вирішили тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання, а школи — відправити раніше на осінні канікули.