Новые штрафы за маски анонсировали в «Слуге народа»

В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n145004-novye-shtrafy-za-maski-anonsirovali-v-sluge-naroda.html

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Коронавирус в Украине последние время все активнее распространяется. Одним из способов борьбы с этой негативной тенденцией является обязательное ношение масок в помещении.

Верховной Раде предлагается внести изменения в законодательство о введении ответственности собственников помещений за несоблюдение масочного режима. Глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий сообщил в своем Фейсбуке со ссылкой на решения, принятые на совещании у президента Владимира Зеленского.

Изменения предусматривают штраф 3400−5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок, — отметил Радуцкий.

Также на совещании у Зеленского сегодня, 11 октября, решили ввести в «красных» и «оранжевых» карантинных зонах ограничения по работе ресторанов и клубов. Согласно им, эти заведения с 22.00 должны закрываться.

Массовые «гулянки» в клубах завершились. Это касается и всех массовых мероприятий, — подчеркнул Радуцкий.

Напомним, на совещании у Зеленского также решили временно перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение, а школы — отправить раньше на осенние каникулы.