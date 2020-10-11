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Ракурс
Анджей Дуда, фото: 112.ua

Президент Польши прибыл в Украину (ВИДЕО)

11 окт 2020, 19:50
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Президент Польши Дуда сегодня, 11 октября, прибыл в Украину с трехдневным визитом.

Дуда сообщил об этом в своем Твиттере.

По его словам, этот визит в Украину «особенно важен».

В период пандемии много хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений, — отметил президент Польши.

Прибыв в Украину, Дуда отправился в польскую часть Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы», чтобы почтить 80-ю годовщину Катынского преступления — массовой казни польских граждан, проведенной органами НКВД СССР в 1940 году.

Также сегодня Дуда должен установить символический корзину с колосками пшеницы у памятника жертвам Голодомора в Украине 1932−1933 годов и зажечь свечу у креста Героям Небесной сотни.


Напомним, в 2018 году Дуда посещал Луцк, чтобы почтить память польских жертв Волынской трагедии.

Источник: Ракурс


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