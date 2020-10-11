Анджей Дуда, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n145003-prezydent-polschi-prybuv-do-ukrayiny-video.html

Ракурс

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 11 жовтня, прибув до України з триденним візитом.

Дуда повідомив про це у своєму Твіттері.

За його словами, цей візит до України «особливо важливий».

В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень, — зазначив президент Польщі.

Прибувши до України, Дуда вирушив до польської частини Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», щоб вшанувати 80-ту річницю Катинського злочину — масової страти польських громадян, здійсненої органами НКВС СРСР у 1940 році.

Також сьогодні Дуда має встановити символічний кошик з колосками пшениці біля пам’ятника жертвам Голодомору в Україні 1932−1933 років та запалити свічку біля хреста Героям Небесної сотні.

Нагадаємо, у 2018 році Дуда відвідував Луцьк для вшанування пам’яті польських жертв Волинської трагедії.