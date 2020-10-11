Во время массовых протестов в Беларуси, фото: «Наша ніва»

https://racurs.ua/n145007-protesty-v-belarusi-skolkih-mitinguuschih-oshtrafovali-za-dva-mesyaca-rasskazali-v-prokurature.html

Ракурс

Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами, продолжаются уже два месяца.

За это время 3 тыс. митингующих в столице Беларуси Минске, где происходят наиболее активные протестные акции, оштрафовали или применили к ним админарест. Прокурор Минска Олег Лаврухин рассказал об этом в эфире белорусского телеканала СТВ.

Лаврухин отметил, что более тысячи человек оштрафовали, а еще к около двум тысячам применили административный арест. Штрафы накладывались за «незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий».

Также в отношении митингующих органами предварительного следствия Минска открыты около 250 уголовных дел (за участие в беспорядках, сопротивление правоохранителям и т. д.). Сейчас белорусские следователи считают связанными с этими делами 275 человек.

По словам Лаврухина, под админарест, штраф или уголовные дела попадали наиболее активные из задержанных протестующих. Остальные, а в пиковые моменты протестов это могли быть тысячи людей, фиксировались как задержанные.

Если там несколько тысяч задерживались, эти несколько тысяч и фиксировались, что задержаны, — заверил он.

Сегодня, 11 октября, в Минске проходил протестный «Марш гордости». Также протестные акции проходили в ряде других регионов страны. По информации белорусского правозащитного центра «Вясна», сегодня силовики во время этих акций задержали более 400 человек.

Напомним, сегодня в Минске силовики применили к митингующим светошумовые гранаты и водометы с окрашенной водой.