Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n145010-koronavirus-snova-podkosil-bolee-4-tys-ukraincev-infografika.html

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 11 октября, вирус был обнаружен у 4 тыс. 420 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 264 тыс. 454 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 903 человека, а в целом уже выздоровели 114 тыс. 410 человек. Сейчас болеют 146 тыс. 29 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 43 человека. Общее число жертв составляет 5 тыс. 15 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 329 тыс. 371.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области (741 человек), Сумской области (418 больных), Полтавской области (244 инфицированных), Хмельницкой области (219 человек). Меньше всего случаев COVID-19 11 октября фиксировалось в Луганской и Кировоградской областях — 26 и 21 случай соответственно.

Напомним, ранее мы сообщали, что новое карантинное зонирование вступило в силу сегодня, 12 октября. Отныне в населенных пунктах «красной» зоны появятся дополнительные карантинные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.