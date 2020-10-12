Победу над коронавирусом объявил Трамп — Twitter ему не поверил

Дональд Трамп. Фото: РБК

https://racurs.ua/n145009-pobedu-nad-koronavirusom-obyavil-tramp-twitter-emu-ne-poveril.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, оказался распространителем ложной информации о коронавирусе по мнению Twitter. В соцсети считают, что пост американского лидера о приобретении иммунитета от болезни может вводить в заблуждение.

Соцсеть скрыла пост американского президента, однако он остается доступным по клику. Об этом стало известно из аккаунта Дональда Трампа в Twitter.

Отмечается, что дубликат этого поста американский президент выложил и в Facebook, однако эта социальная сеть не отмечала его пост подобной маркировкой.

Ранее Трамп заявлял, что находится в хорошей форме и добавил, что к инфекции у него выработался иммунитет. В то же время, в Центре по контролю и профилактике заболеваний США заявляли, что пока нет никаких доказательств того, что люди могут приобретать иммунитет к инфекции, если они были инфицированы однажды.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп впервые появился на публике после заболевания коронавирусом. Лидер американцев поздравил сторонников с балкона своей резиденции. Он вышел в маске, но снял ее для выступления.