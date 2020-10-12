Перемогу над коронавірусом оголосив Трамп — Twitter йому не повірив

Дональд Трамп. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n145009-peremogu-nad-koronavirusom-ogolosyv-tramp-twitter-yomu-ne-poviryv.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, виявився розповсюджувачем неправдивої інформації про коронавірус на думку Twitter. У соцмережі вважають, що пост американського лідера про придбання імунітету від хвороби може вводити в оману.

Соцмережа приховала пост американського президента, однак він залишається доступним при натисканні. Про це стало відомо з акаунту Дональда Трампа у Twitter.

Зазначається, що дублікат цього поста американський президент виклав і в Facebook, однак ця соціальна мережа не відзначала його пост подібним маркуванням.

Раніше Трамп заявляв, що перебуває у хорошій формі, і додав, що до інфекції у нього виробився імунітет. Водночас в Центрі з контролю і профілактиці захворювань США заявляли, що поки немає ніяких доказів того, що люди можуть набувати імунітету до інфекції, якщо вони були інфіковані одного разу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп вперше з’явився на публіці після захворювання на коронавірус. Лідер американців привітав прихильників з балкона своєї резиденції. Він вийшов в масці, але зняв її для виступу.