Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n145010-koronavirus-znovu-pidkosyv-ponad-4-tys-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 11 жовтня, вірус виявили у 4 тис. 420 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 264 тис. 454 особи. Подолали коронавірус станом на вчора 903 людини, а в цілому вже одужали 114 тис. 410 осіб. Зараз хворіють 146 тис. 29 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 43 особи. Загальна кількість жертв становить 5 тис. 15 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 329 тис. 371.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Харківській області (741 особа), Сумській області (418 хворих), Полтавській області (244 інфікованих), Хмельницькій області (219 осіб).Найменше випадків COVID-19 11 жовтня фіксувалося у Луганській та Кіровоградській областях — 26 та 21 випадок відповідно.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове карантинне зонування набуло чинності сьогодні, 12 жовтня. Відтепер у населених пунктах «червоної» зони з’являться додаткові карантинні обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусної інфекції.