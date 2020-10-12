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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

Коронавірус знову підкосив понад 4 тис. українців (ІНФОГРАФІКА)

12 жов 2020, 09:11
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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 11 жовтня, вірус виявили у 4 тис. 420 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 264 тис. 454 особи. Подолали коронавірус станом на вчора 903 людини, а в цілому вже одужали 114 тис. 410 осіб. Зараз хворіють 146 тис. 29 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 43 особи. Загальна кількість жертв становить 5 тис. 15 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 329 тис. 371.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Харківській області (741 особа), Сумській області (418 хворих), Полтавській області (244 інфікованих), Хмельницькій області (219 осіб).Найменше випадків COVID-19 11 жовтня фіксувалося у Луганській та Кіровоградській областях — 26 та 21 випадок відповідно.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове карантинне зонування набуло чинності сьогодні, 12 жовтня. Відтепер у населених пунктах «червоної» зони з’являться додаткові карантинні обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусної інфекції.

Джерело: Ракурс


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