Виселення студентів з гуртожитків — в Міносвіти розтлумачили деталі

https://racurs.ua/ua/n145011-vyselennya-studentiv-z-gurtojytkiv-v-minosvity-roztlumachyly-detali.html

Ракурс

Карантин в Україні знову посилюється, але студентів з гуртожитків примусово не виселятимуть. Таку позицію захищатиме в.о.міністра освіти та науки Сергій Шкарлет на засіданнях протиепідемічної комісії уряду.

Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу, в Міносвіти пропонують тільки рекомендувати студентам і їхнім батькам поїхати з них додому.

Розумію, що багато хто з вас вже працює і вам важливо зберегти своє місце роботи. Є серед вас і ті, чия домівка наразі на «червоній» карантинній території, а також є соціально-незахищені категорії студентів, — написав міністр у телеграм-каналі 12 жовтня.

Шкарлет повідомив, що в офіційному документі МОН зазначать про «рекомендацію щодо від’їзду з гуртожитків додому (окрім дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, „червоних“ карантинних зон та інших)».

Місця таких студентів адміністрації гуртожитків зобов’язані зберегти. Шкарлет попросив поставитися до цих рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій поширення пандемії.

«Ракурс» повідомляв, що у різних містах України починають підготовку до розгортання великих інфекційних госпіталів, а 12 жовтня Кабмін вирішуватиме долю учнів та студентів. Міністерство освіти просить із середи до кінця жовтня відправити школярів на канікули, вищі навчальні заклади на місяць перевести на дистанційне навчання. При цьому очільник профільного комітету Ради Михайло Радуцький заявляв, що студентів мали примусово виселити із гуртожитків.

В Україні 12 жовтня почало діяти нове карантинне зонування. Найсуворіші обмеження будуть у так званій «червоній» зоні. Наразі у ній перебувають Канів Черкаської області та Суми. Київ опинився у «помаранчевій» зоні.