Террористы активизировались близ Авдеевки накануне Покрова

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Ракурс

Террористы активизировались близ Авдеевки, Майорска, Орехово и Новолуганского накануне праздника Покрова. В понедельник на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано семь нарушений режима «тишины».

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбук.

С начала суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь возле Авдеевки. А на участке близ Майорска — из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночными выстрелами из гранатомета противник провоцировал наших защитников у Новолуганского, и дважды — близ Камышевахи, — говорится в сообщении ООС.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не зафиксировано. Также, во вторник, 13 октября, российские оккупанты из ручного противотанкового гранатомета стреляли неподалеку Зайцевого.

На огневую провокацию противника защитники Украины оружие в ответ не применяли.

Ранее мы сообщали, что перемирие на Донбассе официально вступило в силу ночью 27 июля. На 20-й минуте перемирия боевики открыли огонь по украинским позициям.

Пророссийские наемники неоднократно прибегали к провокациям и вели неприцельные обстрелы по позициям украинских военных. Огонь в ответ наши бойцы не открывали.