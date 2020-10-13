Терористи активізувалися біля Авдіївки напередодні Покрови

https://racurs.ua/ua/n145059-terorysty-aktyvizuvalysya-bilya-avdiyivky-naperedodni-pokrovy.html

Ракурс

Терористи активізувалися біля Авдіївки, Майорська, Оріхового та Новолуганського напередодні Покрови. У понеділок на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Фейсбук.

З початку доби, а згодом і у вечірній час з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік Майорська — з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі — поблизу Камишувахи, — йдеться у повідомленні ООС.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не зафіксовано. Також, у вівторок, 13 жовтня, російські окупанти здійснили постріли з ручного протитанкового гранатомета неподалік Зайцевого.

На вогневу провокацію противника захисники України зброю у відповідь не застосовували.

Раніше ми повідомляли, що перемир’я на Донбасі офіційно набрало чинності вночі 27 липня. На 20-тій хвилині перемир’я бойовики відкрили вогонь по українських позиціях.

Проросійські найманці неодноразово вдавалися до провокацій та вели неприцільні обстріли по позиціях українських військових. Вогонь у відповідь наші бійці не відкривали.