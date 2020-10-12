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Ракурс
13 октября отмечают Всемирный день зомби. Фото: blog.farvater.travel

13 октября отмечают Григорьев день и Всемирный день зомби

12 окт 2020, 22:54
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13 октября православная церковь чтит память мученика Григория, просветителя Армении, происходившего из рода грузинских царей.

По народному календарю 13 октября — Григорьев день. В этот день украинцы пытались обновить свои подушки и матрасы, поэтому старую солому сжигали, а новой набивали все вещи. Кроме того, в доме наводили порядок, поскольку приближался праздник Покровы. 13 октября крестьяне ассоциировали с соломой, поскольку считали, что именно она вбирает в себя всю силу земли.

В мире 13 октября отмечают Международный день уменьшения опасности стихийный бедствий, который был основан ООН в 1989 году. Кроме того, в этот день празднуют День Конфуция, День без бюстгальтера и Международный день доступа.

Также 13 октября отмечают Всемирный день зомби, который начался с первой «Зомби-прогулки» в Питтсбурге в 2006 году. С тех пор этот праздник отмечают более 50 городов мира, в том числе Нью-Йорк, Питсбург, Париж, Гонконг, Лос-Анджелес, Чикаго, Даллас, Сиэтл и Токио.

13 октября в истории:


  • 1582 год — в Италии и других католических странах юлианский календарь заменен на григорианский.
  • 1792 год — в Вашингтоне начали строить Белый дом.
  • 1884 год — Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

13 октября День ангела имени отмечают: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр и Семен.

Напомним, 12 октября в странах Америки, а также в Испании отмечали День Колумба, а православная церковь чтила память святого Феофана Милостивого.

Источник: Ракурс


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