13 октября отмечают Всемирный день зомби. Фото: blog.farvater.travel

https://racurs.ua/n145058-13-oktyabrya-otmechaut-grigorev-den-i-vsemirnyy-den-zombi.html

Ракурс

13 октября православная церковь чтит память мученика Григория, просветителя Армении, происходившего из рода грузинских царей.

По народному календарю 13 октября — Григорьев день. В этот день украинцы пытались обновить свои подушки и матрасы, поэтому старую солому сжигали, а новой набивали все вещи. Кроме того, в доме наводили порядок, поскольку приближался праздник Покровы. 13 октября крестьяне ассоциировали с соломой, поскольку считали, что именно она вбирает в себя всю силу земли.

В мире 13 октября отмечают Международный день уменьшения опасности стихийный бедствий, который был основан ООН в 1989 году. Кроме того, в этот день празднуют День Конфуция, День без бюстгальтера и Международный день доступа.

Также 13 октября отмечают Всемирный день зомби, который начался с первой «Зомби-прогулки» в Питтсбурге в 2006 году. С тех пор этот праздник отмечают более 50 городов мира, в том числе Нью-Йорк, Питсбург, Париж, Гонконг, Лос-Анджелес, Чикаго, Даллас, Сиэтл и Токио.

13 октября в истории:

1582 год — в Италии и других католических странах юлианский календарь заменен на григорианский.

1792 год — в Вашингтоне начали строить Белый дом.

1884 год — Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

13 октября День ангела имени отмечают: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр и Семен.

Напомним, 12 октября в странах Америки, а также в Испании отмечали День Колумба, а православная церковь чтила память святого Феофана Милостивого.