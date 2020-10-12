13 жовтня відзначають Всесвітній день зомбі. Фото: blog.farvater.travel

https://racurs.ua/ua/n145058-13-jovtnya-vidznachaut-grygoriev-den-ta-vsesvitniy-den-zombi.html

Ракурс

13 жовтня православна церква вшановує пам’ять мученика Григорія, просвітителя Вірменії, який походив з роду грузинських царів.

За народним календарем 13 жовтня — Григор'єв день. Цього дня українці намагалися оновити свої подушки та матраци, тому стару солому спалювали, а новою набивали всі речі. Крім того, у будинку наводили лад, оскільки наближалося свято Покрови. 13 жовтня селяни асоціювали з соломою, оскільки вважали, що саме вона вбирає в себе всю силу землі.

У світі 13 жовтня відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки стихійний лих, яке було започатковане ООН у 1989 році. Крім того, цього дня святкують День Конфуція, День без бюстгальтера та Міжнародний день доступу.

Також 13 жовтня відзначають Всесвітній день зомбі, який почався з першої «Зомбі-прогулянки» в Піттсбурзі у 2006 році. З того часу це свято відзначають понад 50 міст світу, в тому числі Нью-Йорк, Пітсбург, Париж, Гонконг, Лос-Анджелес, Чикаго, Даллас, Сіетл та Токіо.

13 жовтня в історії:

1582 рік — в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар замінено на григоріанський.

1792 рік — у Вашингтоні почали будувати Білий дім.

1884 рік — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.

13 жовтня День ангела імені відзначають: Олександр, Олександра, Олексій, Аполлінарія, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро та Семен.

Нагадаємо, 12 жовтня в країнах Америки, а також в Іспанії відзначали День Колумба, а православна церква вшановувала пам’ять святого Феофана Милостивого.