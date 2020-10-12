Печерський суддя Вовк зобов’язав скасувати підозру судді Вовку з ОАСК. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n145057-suddya-vovk-iz-pecherskogo-sudu-zobov-yazav-skasuvaty-pidozru-suddi-vovku-z-okrujnogo-adminsudu.html

Ракурс

Суддя Сергій Вовк із Печерського районного суду Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора вилучити з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про підозру судді Павлу Вовку з Окружного адмінсуду Києва.

Адвокат глави ОАСК подав до суду скаргу на нібито бездіяльність заступника генерального прокурора Андрія Любовича. Зазначається, що представник Офісу генпрокурора начебто не відреагував на неналежне вручення підозри Вовку з Окружного адмінсуду. Про це 12 жовтня повідомляє «Українська правда» із посиланням на копію рішення суду.

Суддя Вовк із Печерського суду цю скаргу задовольнив і зобов’язав вилучити з ЄРДР інформацію про вручення підозри. Крім того, служитель Феміди відкинув твердження прокурора, що вказана скарга розглядається з порушенням правил підсудності.

Як відомо, суддів ОАСК та главу Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, захопленні державної влади, зловживанні впливом, втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро влітку цього року оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

Сам Вовк вважає ці записи сфальсифікованими та пообіцяв відстоювати свою позицію «виключно правовими методами і в межах законодавчого поля».