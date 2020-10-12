Авто в стилі «Божевільного Макса» продають у США. Фото: eBay

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Автомобіль у стилі «Божевільного Макса» продають на аукціоні в Сполучених Штатах Америки.

Шестиколісний хот-род під назвою Ratical Kiwi побудували на базі автомобіля марки Essex 1927 року випуску. Для створення цієї машини доклали руки фахівці ательє Bellarat Customs із Нової Зеландії. За це авто просять майже 80 тис. дол. Незвичний лот з’явився на онлайн-аукціоні eBay.

Від 93-річного авто залишилися лише двері, передня частина кузова і круглі фари. Кузов транспортного засобу розширили, а ззаду розмістили своєрідну вантажну платформу, яка вміщує до трьох велосипедів або один мотоцикл.

Під капотом цього «монстра» розмістили двигун Chevrolet V8 об'ємом 7,4 л з карбюратором Holley і кастомними впускними колекторами. Мотор працює в парі з механічною коробкою GM 70r4, новим карданним валом та диференціалом Jaguar.

Крім того, від «Ягуара» ця машина отримала кермо, гальмівні супорти і хромовані колеса. Салон теж переробили — сидіння та двері оббили коричневою шкірою, встановили нову центральну панель та аудіосистему.

Раніше повідомлялося, що на аукціоні продадуть Mercedes-Benz 500e (W124) зразка 1995 року випуску, який раніше належав акторові Роуену Аткінсону, відомому за роллю містера Біна.