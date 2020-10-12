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Кім Чен Ин розплакався через COVID-19. Фото: mind.ua

Кім Чен Ин заплакав та попросив вибачення через COVID-19 (ФОТО)

12 жов 2020, 21:14
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Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, попросив вибачення у народу через помилки в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Він зізнався, що не зміг поліпшити життя простих людей під час кризи, яка була викликана COVID-19. Кім визнав, що він не допрацював у тому, щоб громадянам КНДР стало жити краще. Про це він говорив під час виступу на параді на честь 75-річчя заснування правлячої Трудової партії, повідомляє видання Korea Times.

Також він наголосив, що не зумів виправдати у повній мірі довіру народу, яка «високо, як небо, і глибоко, як море». У момент своєї промови Кім зняв окуляри, щоб витерти сльози.

Аналітики припускають, що така поведінка лідера КНДР свідчить про посилення тиску на його режим.


Кім Чен Ин розплакався через COVID-19. Фото: koreatimes.co.k

Нагадаємо, у травні ЗМІ писали, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти через проблеми зі здоров’ям.


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