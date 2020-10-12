Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 13 жовтня буде з сильними зливами у західних областях. Короткочасні дощі прогнозують у Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Температура повітря найближчої доби очікується відносно тепла — вночі очікується від 9° до 16° тепла. Вдень повітря прогріється до 15−24° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 13 жовтня очікується хмарна, але без істотних опадів. Вночі повітря прогріється до 11−13° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде хмарною. Температуру повітря вночі прогнозують 10−12° тепла, вдень 21−23° вище нуля.

Погода Одесі найближчої доби може місцями бути дощовою. Температура повітря вночі очікується 15−17° тепла, а вдень обіцяють 21−23° вище нуля.

Погода у Львові у вівторок прогнозується дощова — очікуються сильні зливи. Температурні показники будуть наступними — вночі 10−12° тепла, а вдень — 15−17° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах завтра очікується з сильними дощами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−13° тепла, а вдень 15−19° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 12 жовтня очікується з дощами в низці західних областей. На решті території прогнозували мінливу хмарність.