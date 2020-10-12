Закон про електронну торгівлю ліками підписав Зеленський. Фото: 112.ua

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон про електронну торгівлю ліками.

Документ на законодавчому рівні регулює дистанційну торгівлю лікарськими засобами. Підприємець, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, має право здійснювати і електронну роздрібну торгівлю ліками, а також доставляти їх безпосереднього споживача. Про це 12 жовтня повідомила прес-служба Офісу президента.

Крім того, закон встановлює перелік основних вимог до дистанційної торгівлі ліками для аптечних установ, вимог до зберігання, відпуску та їх транспортування. Продавцю дозволено доставляти ліки покупцю власною кур'єрською службою або скористатися послугами поштових операторів. При цьому поштова служба повинна дотримуватися умови зберігання медикаментів.

Закон передбачає, що відповідальність за якість ліків несе компанія-продавець, яка здійснює електронну роздрібну торгівлю.

На Банковій вважають, що ліки стануть доступнішими для українців, бо у віддалених районах буде можливо замовити медичні препарати у відділення пошти. У Зеленського наголосили, що закон гармонізує чинне українське законодавство у сфері дистанційної торгівлі ліками законодавства ЄС.

Нагадаємо, законопроект № 3615−1 «Про внесення змін до ст. 19 закону України „Про лікарські засоби“ щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами» український парламент ухвалив 17 вересня у другому читанні та в цілому.