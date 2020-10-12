Мітинг пенсіонерів у Мінську. Фото: TYT.by.

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Мітинг пенсіонерів у Мінську 12 жовтня завершився сутичками та застосуванням силовиками спецзасобів.

О 15.00 бабусі й дідусі зібралися на площі Незалежності біля Червоного костелу, а потім рушили проспектом та дійшли до площі Яна Курбаса. Вони скандували: «Лукашенка в автозак», «Це наше місто», «Йди!», «Віримо, можемо, переможемо». Про це повідомляє видання TYT.by.

Згодом до пенсіонерів-демонстрантів під’їхали силовики на автобусах. Між правоохоронцями та старенькими виникла сутичка, поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати. Крім того, біля університету на проспекті Незалежності почалися затримання студентів, які вийшли підтримати пенсіонерів.

Нагадаємо, білоруським силовикам дозволили застосовувати бойову зброю під час протестів. Міністерство внутрішніх справ Білорусі попередило, що з вулиць силовики не підуть.