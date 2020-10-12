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Ракурс
Митинг пенсионеров в Минске. Фото: TYT.by.

Митинг пенсионеров в Минске разгоняли газом и гранатами (ФОТО, ВИДЕО)

12 окт 2020, 19:34
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Митинг пенсионеров в Минске 12 октября завершился столкновениями и применением силовиками спецсредств.

В 15.00 бабушки и дедушки собрались на площади Независимости возле Красного костела, а затем двинулись по проспекту и дошли до площади Яна Курбаса. Они скандировали: «Лукашенко в автозак», «Это наш город», «Уходи!», «Верим, можем, победим». Об этом сообщает издание TYT.by.

Впоследствии к пенсионерам-демонстрантам подъехали силовики на автобусах. Между правоохранителями и стариками возникла потасовка, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Кроме того, возле университета на проспекте Независимости начались задержания студентов, которые вышли поддержать пенсионеров.

Митинг пенсионеров в Минске. Фото: TYT.by.

Митинг пенсионеров в Минске. Фото: TYT.by.

Митинг пенсионеров в Минске. Фото: TYT.by.


Напомним, белорусским силовикам разрешили применять боевое оружие во время протестов. Министерство внутренних дел Беларуси предупредило, что с улиц силовики не уйдут.

Источник: Ракурс


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