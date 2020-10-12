Митинг пенсионеров в Минске. Фото: TYT.by.

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Митинг пенсионеров в Минске 12 октября завершился столкновениями и применением силовиками спецсредств.

В 15.00 бабушки и дедушки собрались на площади Независимости возле Красного костела, а затем двинулись по проспекту и дошли до площади Яна Курбаса. Они скандировали: «Лукашенко в автозак», «Это наш город», «Уходи!», «Верим, можем, победим». Об этом сообщает издание TYT.by.

Впоследствии к пенсионерам-демонстрантам подъехали силовики на автобусах. Между правоохранителями и стариками возникла потасовка, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Кроме того, возле университета на проспекте Независимости начались задержания студентов, которые вышли поддержать пенсионеров.

Напомним, белорусским силовикам разрешили применять боевое оружие во время протестов. Министерство внутренних дел Беларуси предупредило, что с улиц силовики не уйдут.