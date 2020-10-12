Стрелять в митингующих боевыми пулями разрешило силовикам МВД Беларуси (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145050-strelyat-v-mitinguuschih-boevymi-pulyami-pozvolilo-silovikam-mvd-belarusi-video.htmlРакурс
Боевое оружие силовики смогут применять во время протестов в Беларуси.
Стрелять в гражданских будут в случае необходимости. Правоохранители не уйдут с улиц и будут выполнять свою работу. Об этом 12 октября заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.
По ее словам, в последнее время митинги стали не только организованными, но и очень радикальными.
В связи с этим сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, — отметила она.
Как известно, протесты в Беларуси начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей вышли на улицы протестовать против результатов выборов, которые считают сфальсифицированными.
Митинги жестоко подавляются силовиками. С начала демонстраций, по данным оппозиции, были задержаны более 12 тыс. человек, несколько человек погибли.
Напомним, в интернете опубликовали видео, которое показывает, как сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси избивают в изоляторе задержанных активистов.