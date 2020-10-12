Силовикам Беларуси разрешили применять боевое оружие на митингах. Фото: tyt.by

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Боевое оружие силовики смогут применять во время протестов в Беларуси.

Стрелять в гражданских будут в случае необходимости. Правоохранители не уйдут с улиц и будут выполнять свою работу. Об этом 12 октября заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.

По ее словам, в последнее время митинги стали не только организованными, но и очень радикальными.

В связи с этим сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, — отметила она.

Как известно, протесты в Беларуси начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей вышли на улицы протестовать против результатов выборов, которые считают сфальсифицированными.

Митинги жестоко подавляются силовиками. С начала демонстраций, по данным оппозиции, были задержаны более 12 тыс. человек, несколько человек погибли.

Напомним, в интернете опубликовали видео, которое показывает, как сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси избивают в изоляторе задержанных активистов.