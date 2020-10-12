Силовикам Білорусі дозволили застосовувати бойову зброю на мітингах. Фото: tyt.by

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Бойову зброю силовики зможуть застосовувати під час протестів у Білорусі.

Стріляти у цивільних будуть у разі потреби. Правоохоронці не підуть з вулиць і виконуватимуть свою роботу. Про це 12 жовтня заявила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова у Telegram.

За її словами, останнім часом мітинги стали не лише організованими, але й дуже радикальними.

У зв’язку з цим співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ не підуть з вулиць і в разі необхідності застосовуватимуть спецзасоби і бойову зброю, — зазначила вона.

Як відомо, протести в Білорусі почалися після президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці протестувати проти результатів виборів, які вважають сфальсифікованими.

Мітинги жорстоко придушуються силовиками. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Нагадаємо, в інтернеті опублікували відео, що показує, як співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі гамселять в ізоляторі затриманих активістів.