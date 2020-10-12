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Ракурс
Мережу шокувало нове відео з побиттям протестувальників в Білорусі, фото — Росбалт

Знято з автозаку — мережу шокувало нове відео з побиттям протестувальників в Білорусі

12 жов 2020, 11:55
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Протести в Білорусі продовжують шокувати сценами насилля. В інтернеті 12 жовтня з’явилося відео, що показує, як співробітники МВС б’ють в ізоляторі на вулиці Окрестіна у Мінську затриманих білорусів. Чоловіків пускали під кийки «по колу».

Зйомка, судячи з усього, велася з автомобіля, в якому привезли затриманих. На відео чути стогін і крики співробітників міліції та затриманих.

Раніше громадяни, які живуть в одному з сусідніх будинків, знімали, як у дворі цього об'єкта на вулиці Окрестіна знущаються над учасниками акцій протесту проти президента Олександра Лукашенка.


У білоруських містах вже два місяці не вщухають акції з вимогою відставки Лукашенка. Протестувальники заявляють, що підсумки виборів були сфальсифіковані. У перші дні маніфестації жорстко, із застосуванням спецзасобів розганяв ОМОН та інші спецпідрозділу. Були затримані і побиті тисячі протестуючих, а також випадкові люди.

Минулої неділі в країні знову затримали декілька сотень людей.

Джерело: Ракурс


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