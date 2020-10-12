Снято в автозаке — сеть шокировало новое видео избиения протестующих в Беларуси

https://racurs.ua/n145020-snyato-v-avtozake-set-shokirovalo-novoe-video-izbieniya-protestuuschih-v-belarusi.html

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Протесты в Беларуси продолжают шокировать сценами насилия. В интернете 12 октября появилось видео, показывающее, как сотрудники МВД бьют в изоляторе на улице Окрестина в Минске задержанных белорусов. Мужчин пускали под дубинки «по кругу».

Съемка, судя по всему, велась из автомобиля, в котором привезли задержанных. На видео слышны стоны и крики сотрудников милиции и задержанных.

Ранее граждане, живущие в одном из соседних домов, снимали, как во дворе этого объекта на улице Окрестина издеваются над участниками акций протеста против президента Александра Лукашенко.

В белорусских городах уже два месяца не утихают акции с требованием отставки Лукашенко. Протестующие заявляют, что итоги выборов были сфальсифицированы. В первые дни манифестации жестко, с применением спецсредств разгонял ОМОН и другие спецподразделения. Были задержаны и избиты тысячи протестующих, а также случайные люди.

В минувшее воскресенье в стране снова задержали несколько сотен человек.