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Ракурс
Морские пехотинцы покорили небо Донбасса — яркие фото учений

Морские пехотинцы покорили небо Донбасса — яркие фото учений

12 окт 2020, 11:49
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Морские пехотинцы покорили небо Донбасса — в Донецкой области военнослужащие Вооруженных сил Украины провели десантирование парашютным способом из вертолета Ми-8.

Об этом в Фейсбуке 12 октября сообщила 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Морские пехотинцы проводили десантирование из многоцелевого вертолета Ми-8 с высоты 600 м и 800 м со штатным оружием и снаряжением… Среди опытных пехотинцев было немало и тех, кто впервые в жизни совершил прыжок с парашютом, — отметила пресс-служба бригады.

Морские пехотинцы покорили небо Донбасса — яркие фото учений

Морские пехотинцы покорили небо Донбасса — яркие фото учений

Морские пехотинцы покорили небо Донбасса — яркие фото учений

Накануне прыжков бойцы ВСУ отработали элементы наземной подготовки на тренажерах переносного воздушно-десантного комплекса и самостоятельно выполнили укладку своих парашютов.

Военнослужащие показали надлежащий уровень обученности, уверенно действовали в воздухе и при приземлении, — отметил руководитель учений майор Алексей Булахов.

Морские пехотинцы покорили небо Донбасса — яркие фото учений

Морские пехотинцы покорили небо Донбасса — яркие фото учений

Морские пехотинцы покорили небо Донбасса — яркие фото учений


Морские пехотинцы покорили небо Донбасса — яркие фото учений

Напомним, ранее мы сообщали, что Великобритания провела в Украине свои самые масштабные десантные учения за последние десятилетия. Сотни британских десантников высаживались на Николаевщине в рамках учений «Объединенные усилия-2020».

Источник: Ракурс


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