Морские пехотинцы покорили небо Донбасса — яркие фото учений

https://racurs.ua/n145019-morskie-pehotincy-pokorili-nebo-donbassa-yarkie-foto-ucheniy.html

Ракурс

Морские пехотинцы покорили небо Донбасса — в Донецкой области военнослужащие Вооруженных сил Украины провели десантирование парашютным способом из вертолета Ми-8.

Об этом в Фейсбуке 12 октября сообщила 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Морские пехотинцы проводили десантирование из многоцелевого вертолета Ми-8 с высоты 600 м и 800 м со штатным оружием и снаряжением… Среди опытных пехотинцев было немало и тех, кто впервые в жизни совершил прыжок с парашютом, — отметила пресс-служба бригады.

Накануне прыжков бойцы ВСУ отработали элементы наземной подготовки на тренажерах переносного воздушно-десантного комплекса и самостоятельно выполнили укладку своих парашютов.

Военнослужащие показали надлежащий уровень обученности, уверенно действовали в воздухе и при приземлении, — отметил руководитель учений майор Алексей Булахов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Великобритания провела в Украине свои самые масштабные десантные учения за последние десятилетия. Сотни британских десантников высаживались на Николаевщине в рамках учений «Объединенные усилия-2020».