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Ракурс
Морські піхотинці підкорили небо Донбасу — фото навчань — новини Донбасу

Морські піхотинці підкорили небо Донбасу — яскраві фото навчань

12 жов 2020, 11:49
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Морські піхотинці підкорили небо Донбасу — на Донеччині військовослужбовці Збройних сил України провели десантування парашутним способом з гелікоптера Мі-8.

Про це у Фейсбук 12 жовтня повідомила 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Морські піхотинці проводили десантування з багатоцільового вертольота Мі-8 з висоти 600 м і 800 м зі штатною зброєю та спорядженням… Серед досвідчених піхотинців було чимало й тих, хто вперше у житті здійснив стрибок з парашутом, — зазначила прес-служба бригади.

Морські піхотинці підкорили небо Донбасу — фото навчань

Морські піхотинці підкорили небо Донбасу — фото навчань

Морські піхотинці підкорили небо Донбасу — фото навчань

Напередодні стрибків бійці ЗСУ відпрацювали елементи наземної підготовки на тренажерах переносного повітряно-десантного комплексу і самостійно виконали укладання своїх парашутів.

Військовослужбовці показали належний рівень навченості, впевнено діяли в повітрі і при приземленні, — зазначив керівник стрибків майор Олексій Булахов.

Морські піхотинці підкорили небо Донбасу — фото навчань

Морські піхотинці підкорили небо Донбасу — фото навчань

Морські піхотинці підкорили небо Донбасу — фото навчань


Морські піхотинці підкорили небо Донбасу — фото навчань

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Велика Британія провела в Україні свої найбільші десантні навчання за останні десятиліття. Сотні британських десантників висаджувалися на Миколаївщині в межах навчань «Об'єднані зусилля-2020».

Джерело: Ракурс


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