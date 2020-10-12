Закон об электронной торговле лекарствами подписал Зеленский. Фото: 112.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон об электронной торговле лекарствами.

Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарственными средствами. Предприниматель, имеющий лицензию на розничную торговлю лекарствами, имеет право осуществлять и электронную розничную торговлю лекарствами, а также доставлять их непосредственному потребителю. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, закон устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, требований к хранению, отпуску и их транспортировки. Продавцу разрешено доставлять лекарства покупателю собственной курьерской службой или воспользоваться услугами почтовых операторов. При этом почтовая служба должна соблюдать условия хранения медикаментов.

Закон предусматривает, что ответственность за качество лекарств несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю.

На Банковой считают, что лекарства станут доступнее для украинцев, потому что в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты. У Зеленского отметили, что закон гармонизирует действующее украинское законодательство в сфере дистанционной торговли лекарствами законодательства ЕС.

Напомним, законопроект № 3615−1 «О внесении изменений в ст. 19 закона Украины „О лекарственных средствах“ относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами» украинский парламент принял 17 сентября во втором чтении и в целом.