Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 13 октября будет с сильными ливнями в западных областях. Кратковременные дожди прогнозируют в Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

Температура воздуха в ближайшие сутки ожидается относительно теплая — ночью ожидается от 9° до 16° тепла. Днем воздух прогреется до 15−24° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 13 октября ожидается облачная, но без существенных осадков. Ночью воздух прогреется до 11−13° тепла, а днем — 20−22° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет облачной. Температуру воздуха ночью прогнозируют 10−12° тепла, днем 21−23° выше нуля.

Погода в Одессе в ближайшие сутки может местами быть дождливой. Температура воздуха ночью ожидается 15−17° тепла, а днем обещают 21−23° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки прогнозируется дождливая — ожидаются сильные ливни. Температурные показатели будут следующими — ночью 10−12° тепла, а днем — 15−17° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах завтра ожидается с сильными дождями. Столбики термометров ночью покажут 10−13° тепла, а днем 15−19° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 12 октября ожидается с дождями в ряде западных областей. На остальной территории прогнозировали переменную облачность.