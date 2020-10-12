Ким Чен Ын расплакался из-за COVID-19. Фото: mind.ua

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Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, попросил прощения у народа за ошибки в борьбе с пандемией коронавируса.

Он признался, что не смог улучшить жизнь простых людей во время кризиса, который был вызван COVID-19. Ким признал, что он не доработал в том, чтобы гражданам КНДР стало жить лучше. Об этом он говорил во время выступления на параде в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии, сообщает издание Korea Times.

Также он подчеркнул, что не сумел оправдать в полной мере доверие народа, которое «высоко, как небо, и глубоко, как море». В момент своей речи Ким снял очки, чтобы вытереть слезы.

Аналитики предполагают, что такое поведение лидера КНДР свидетельствует об усилении давления на его режим.

Напомним, в мае СМИ писали, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть из-за проблем со здоровьем.