Авто в стиле «сумасшедшего Макса» продают в США. Фото: eBay

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Ракурс

Автомобиль в стиле «Безумного Макса» продают на аукционе в Соединенных Штатах Америки.

Шестиколесный хот-род под названием Ratical Kiwi построили на базе автомобиля марки Essex 1927 года выпуска. Для создания этой машины приложили руки специалисты ателье Bellarat Customs из Новой Зеландии. За это авто просят почти 80 тыс. долл. Необычный лот появился на онлайн-аукционе eBay.

От 93-летнего авто остались лишь двери, передняя часть кузова и круглые фары. Кузов транспортного средства расширили, а сзади разместили своеобразную грузовую платформу, которая вмещает до трех велосипедов или один мотоцикл.

Под капотом этого «монстра» разместили двигатель Chevrolet V8 объемом 7,4 л с карбюратором Holley и кастомными впускными коллекторами. Мотор работает в паре с механической коробкой GM 70r4, новым карданным валом и дифференциалом Jaguar.

Кроме того, от «Ягуара» эта машина получила руль, тормозные суппорты и хромированные колеса. Салон тоже переделали — сиденья и двери оббили коричневой кожей, установили новую центральную панель и аудиосистему.

Ранее сообщалось, что на аукционе продадут Mercedes-Benz 500e (W124) образца 1995 года выпуска, который ранее принадлежал актеру Роуэну Аткинсону, известному по роли мистера Бина.