Печерский судья Вовк обязал отменить подозрение судье Вовку из ОАСК. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n145057-sudya-vovk-iz-pecherskogo-suda-obyazal-otmenit-podozrenie-sude-vovku-iz-okrujnogo-adminsuda.html

Ракурс

Судья Сергей Вовк из Печерского районного суда Киева обязал Офис генерального прокурора изъять из Единого реестра досудебных расследований информацию о подозрении судье Павлу Вовку из Окружного админсуда Киева.

Адвокат главы ОАСК подал в суд жалобу на якобы бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича. Отмечается, что представитель Офиса генпрокурора якобы не отреагировал на ненадлежащее вручение подозрения Вовку из Окружного админсуда. Об этом 12 октября сообщает «Украинская правда» со ссылкой на копию решения суда.

Судья Вовк из Печерского суда эту жалобу удовлетворил и обязал изъять из ЕРДР информацию о вручении подозрения. Кроме того, служитель Фемиды отверг утверждение прокурора, что указанная жалоба рассматривается с нарушением правил подсудности.

Как известно, судей ОАСК и главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка подозревают в создании и участии в преступной организации, захвате государственной власти, злоупотреблении влиянием, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро летом этого года обнародовало записи разговоров с судьями Окружного административного суда Киева, которые свидетельствуют о коррупции в этом суде и Государственной судебной администрации.

Сам Вовк считает эти записи сфальсифицированными и пообещал отстаивать свою позицию «исключительно правовыми методами и в пределах законодательного поля».