Опитування в день виборів анонсував Зеленський у відеозверненні до українців

https://racurs.ua/ua/n145063-opytuvannya-v-den-vyboriv-anonsuvav-zelenskyy-u-videozvernenni-do-ukrayinciv.html

Ракурс

Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян, яке 13 жовтня почали транслювати українські телеканали. Президент закликав українців прийти на виборчі дільниці 25 жовтня і відповісти на «п'ять важливих питань», а також віддати голос за того чи іншого кандидата.

Запис відеозвернення Зеленського розміщено на Телеграм-каналі президента.

25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі п’ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, що нас раніше ніколи не питали. П’ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку. Не політиків з високих кабінетів, не незалежних експертів з телешоу, не агентів інших держав. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо, а що думаєш ти, — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що тематику так званого соцопитування він повідомить пізніше.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що «Слуга Народу» прагне ухвалити закон про соцопитування до 25 жовтня — проведення місцевих виборів в Україні. У законопроекті йдеться про те, що перелік запитань для опитування і територію опитування для ЦВК має надавати уряд. Виборча кампанія в Україні стартувала 5 вересня.