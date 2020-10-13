Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»
Почти 500 киевлян умерли от коронавируса — Кличко (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145073-pochti-500-kievlyan-umerli-ot-koronavirusa-klichko-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве за минувшие сутки, 12 октября, унес жизни еще 10 человек.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом сегодня, 13 октября, во время видеобрифинга.
В целом по результатам 12 октября в Киеве обнаружили 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 — среди медиков.
Среди новых случаев коронавируса:
- 214 женщин в возрасте от 20 до 88 лет;
- 17 девочек в возрасте от двух месяцев до 17 лет;
- 157 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
- девять мальчиков в возрасте от 7 до 16 лет.
65 больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.
Больше всего случаев коронавируса 12 октября зафиксировали в таких районах столицы:
- Дарницком — 86 случаев;
- Деснянском — 81 случай;
- Днепровском — 57 случаев.
Выздоровели 12 октября в столице 168 человек.
Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве:
- зафиксировали 28 тыс. 90 случаев COVID-19;
- умерли 497 больных;
- выздоровели почти 10 тыс. киевлян.
Напомним, в ВОЗ недавно рассказали, стоит ли в борьбе с коронавирусом полагаться на коллективный иммунитет.
Читайте также
.