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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

Почти 500 киевлян умерли от коронавируса — Кличко (ИНФОГРАФИКА)

13 окт 2020, 12:44
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Коронавирус в Киеве за минувшие сутки, 12 октября, унес жизни еще 10 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом сегодня, 13 октября, во время видеобрифинга.

В целом по результатам 12 октября в Киеве обнаружили 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 — среди медиков.

Среди новых случаев коронавируса:

  • 214 женщин в возрасте от 20 до 88 лет;
  • 17 девочек в возрасте от двух месяцев до 17 лет;
  • 157 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
  • девять мальчиков в возрасте от 7 до 16 лет.

65 больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.

Больше всего случаев коронавируса 12 октября зафиксировали в таких районах столицы:

  • Дарницком — 86 случаев;
  • Деснянском — 81 случай;
  • Днепровском — 57 случаев.

Выздоровели 12 октября в столице 168 человек.

Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве:


  • зафиксировали 28 тыс. 90 случаев COVID-19;
  • умерли 497 больных;
  • выздоровели почти 10 тыс. киевлян.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, в ВОЗ недавно рассказали, стоит ли в борьбе с коронавирусом полагаться на коллективный иммунитет.

Источник: Ракурс


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