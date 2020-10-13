В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

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Ракурс

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки, 12 октября, унес жизни еще 10 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом сегодня, 13 октября, во время видеобрифинга.

В целом по результатам 12 октября в Киеве обнаружили 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 — среди медиков.

Среди новых случаев коронавируса:

214 женщин в возрасте от 20 до 88 лет;

17 девочек в возрасте от двух месяцев до 17 лет;

157 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

девять мальчиков в возрасте от 7 до 16 лет.

65 больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.

Больше всего случаев коронавируса 12 октября зафиксировали в таких районах столицы:

Дарницком — 86 случаев;

Деснянском — 81 случай;

Днепровском — 57 случаев.

Выздоровели 12 октября в столице 168 человек.

Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве:

зафиксировали 28 тыс. 90 случаев COVID-19;

умерли 497 больных;

выздоровели почти 10 тыс. киевлян.

Напомним, в ВОЗ недавно рассказали, стоит ли в борьбе с коронавирусом полагаться на коллективный иммунитет.