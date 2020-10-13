Вакцина от коронавируса. Фото: life.pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145071-ispytaniya-vakciny-ot-koronavirusa-ostanovila-zagadochnaya-bolezn.html

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Ученые приостановили испытания вакцины от коронавируса из-за проблем со здоровьем одного из добровольцев.

Вакцина находится в третьей фазе клинических испытаний. Об этом говорится в официальном заявлении американской компании Johnson&Johnson.

Мы временно приостановили дальнейшее раздачу доз вакцины во всех наших клинических испытаниях препаратов-кандидатов на статус вакцины COVID-19, включая испытание третьей фазы клинических испытаний из-за через непонятное заболевание у одного из участников исследования, — говорится в заявлении.

Компания подчеркнула, что испытания не возобновят, пока не выяснят причин.

Там добавили, что болезни, несчастные случаи или смерть добровольцев — ожидаемая часть любого клинического исследования новых лекарств. Однако испытания прекращают при первых признаках проблем со здоровьем, которые могут быть связаны с вакциной.

Третья стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса началась 23 сентября 2020 года. К испытаниям привлечены около 60 тыс. человек, проживающих в восьми странах мира на трех континентах.

Напомним, несмотря на то, что некоторые вакцины могут начать выпускать уже в конце этого года, в Украине этот препарат, вероятно, появится не очень скоро. Украина получит вакцину от коронавируса, по предварительным данным, во второй половине 2021 года.