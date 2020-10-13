Вакцина від коронавірусу. Фото: life.pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145071-vyprobuvannya-vakcyny-vid-koronavirusu-zupynyla-zagadkova-hvoroba.html

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Науковці призупинили випробування вакцини від коронавірусу через проблеми зі здоров’ям одного з добровольців.

Вакцина перебуває у третій фазі клінічних випробувань. Про це йдеться в офіційній заяві американської компанії Johnson&Johnson.

Ми тимчасово призупинили подальшу роздачу доз вакцини у всіх наших клінічних випробуваннях препаратів-кандидатів на статус вакцини COVID-19, включно з випробуванням третьої фази клінічних випробувань, через незрозуміле захворювання в одного з учасників дослідження, — йдеться в заяві.

Компанія підкреслила, що випробування не поновлять, поки не з’ясують причин.

Там додали, що хвороби, нещасні випадки чи смерть добровольців, є очікуваною частиною будь-якого клінічного дослідження нових ліків. Проте випробування призупиняють при перших ознаках проблем зі здоров’ям, які можуть бути пов’язані з вакциною.

Третя стадія клінічних випробувань вакцини від коронавірусу почалася 23 вересня 2020 року. До випробувань залучено приблизно 60 тис. осіб, що проживають у восьми країнах світу на трьох континентах.

Нагадаємо, що попри те, що деякі вакцини можуть почати випускати вже в кінці цього року, в Україні цей препарат, ймовірно, з’явиться не дуже скоро. Україна отримає вакцину від коронавірусу, за попередніми даними, у другій половині 2021 року.