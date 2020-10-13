Довготривалі наслідки COVID-19 назвали вчені

Довготривалі наслідки коронавірусної хвороби назвали вчені — коронавірус у світі

https://racurs.ua/ua/n145072-dovgotryvali-naslidky-covid-19-nazvaly-vcheni.html

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Існування «довготривалої коронавірусної інфекції» (Long COVID) визнала на офіційному рівні Національна служба охорони здоров’я Великої Британії. Медики встановили, що симптоми коронавірусу можуть зберігатися кілька тижнів поспіль, а також довгостроково впливати на організм.

Офіційний Лондон вже розробляє рекомендації для медиків щодо лікування Long COVID, пише «УП. Життя».

У Британії 60 тис. осіб звернулися до лікарів із проблемами дихання, виснаженням, слабкістю. Деякі пацієнти скаржилися на проблеми з серцем, печінкою, нирками і мозком. На думку експертів, «довготривалий COVID» може нести сильнішу загрозу для системи охорони здоров’я, аніж смертність.

Існує все більше доказів того, що COVID-19 є мультисистемною хворобою, яка для багатьох людей включає стійкі симптоми з довгостроковим впливом на їхнє здоров’я, — зауважив директор NICE Пол Крісп.

Довготривалі симптоми COVID-19 можуть зберігатися декілька тижнів поспіль у тих, хто важко переніс хворобу або страждає від тривалих ускладнень. Симптоми хвороби можуть триматися місяцями.

Довготривала коронавірусна інфекція (Long COVID) характеризується такими симптомами:

хронічна втома;

задишка;

підвищений пульс;

втрата смаку / запаху;

головні болі;

м’язові болі;

лихоманка;

захворювання нирок;

проблеми мобільності;

марення;

інсульти;

безсоння.



Найпоширенішими скаргами COVID-19 є втома, задишка та біль у суглобах.

Згідно з британським дослідженням, близько 10% пацієнтів мали симптоми довготривалого COVID-19 впродовж місяця. У 2% - одна особа з 50 — все ще мала симптоми через три місяці після інфікування вірусом. У звіті також зазначено, що Long COVID трапляється рідко у віці до 18 років і старше 65 років, а більш поширений серед жінок та чоловіків працездатного віку.