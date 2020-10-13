В семи регіонах України COVID-ліжка заповнені на понад 70%

https://racurs.ua/ua/n145070-v-semy-regionah-ukrayiny-covid-likarni-zapovneni-na-ponad-70.html

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Коронавірус продовжує вкладати українців в лікарні. Наразі в медзакладах перебуває 21 тис. хворих на коронавірус або тих, у яких є підозра на хворобу.

Найбільше завантажені COVID-лікарні в Одеській (85,6%), Луганській (83,9%), Донецькій (83,7%), Харківській (75%), Дніпропетровській (73,3%) та Вінницькій (70,8%) областях. У Києві показник становить 70,6%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя станом на 13 жовтня.

Найменша заповненість ліжок у Херсонській (26,3%) та Івано-Франківській (37,3%) областях. Лише у Кіровоградській області показник захворюваності на коронавірус за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 28,5 (нормою є 40).

Максимальна кількість COVID-ліжок в Україні — 52 тис., використовується — 34 тис. 154, ще 6,5 тис. ліжок готові до введення в обіг. Понад 12 тис. ліжок медична система буде здатна ввести додатково.

У нас достатньо напружена ситуація з ліжками, з госпіталізаціями. За минулу добу було госпіталізовано 865 людей. Загалом на сьогоднішній ранок у нас зайняті 21 тис. ліжок. Ми рахуємо всіх, у кого є підтверджений діагноз чи підозра на COVID-19, але ці люди мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби і потребують стаціонарного лікування, — розповів на брифінгу 13 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, в Україні є запас всіх засобів індивідуального захисту на два місяці.

Тим часом заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ ініціюватиме продовження адаптивного карантину до 31 грудня.

В Україні за минулу добу (12 жовтня) виявили 5 тис. 133 нових хворих на коронавірус. Від ускладнень померли 107 осіб, одужали — 2 тис. 152.