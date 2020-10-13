В семи регионах Украины COVID-больницы заполнены более чем на 70%, фото — УП

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Коронавирус продолжает укладывать украинцев в больницы. Сейчас в медучреждениях находится 21 тыс. больных коронавирусом или тех, у кого есть подозрение на болезнь.

Сильно загружены COVID-больницы в Одесской (85,6%), Луганской (83,9%), Донецкой (83,7%), Харьковской (75%), Днепропетровской (73,3%) и Винницкой (70,8%) областях. В Киеве показатель составляет 70,6%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на 13 октября.

Самая низкая заполняемость коек в Херсонской (26,3%) и Ивано-Франковской (37,3%) областях. Только в Кировоградской области показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 28,5 (нормой является 40).

Максимальное количество COVID-коек в Украине — 52 тыс., уже используется — 34 тыс. 154, еще 6,5 тыс. коек готовы к введению. Более 12 тыс. коек медицинская система будет способна ввести дополнительно.

У нас достаточно напряженная ситуация с койками, с госпитализациями. За минувшие сутки были госпитализированы 865 человек. Всего на сегодняшнее утро у нас заняты 21 тыс. коек. Мы считаем всех, у кого есть подтвержденный диагноз или подозрение на COVID-19, но у этих людей средней тяжести или тяжелое течение болезни и нуждаются в стационарном лечении, — рассказал на брифинге 13 октября министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине есть запас всех средств индивидуальной защиты на два месяца.

Между тем заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав будет инициировать продление адаптивного карантина до 31 декабря.

В Украине за минувшие сутки (12 октября) обнаружили 5 тыс. 133 новых больных коронавирусом. Из-за осложнений умерли 107 человек, выздоровели — 2 тыс. 152.